Trendyol 6-7-8 Ekim 2020 tarihlerinde kampanya başlatacak. Trendyol 6-7-8 Ekim hangi ürünlerde indirim var? Sorusu merak ediliyor. Bazı ürün gruplarında 1 TL'ye kadar fırsat fiyatlar olabiliyor. Kazaktan deri cekete, ayakkabıdan yağmurluğa, televizyondan telefona, küçük ev aletlerinden oyun konsollarına kadar ürünlerde indirimler yer alacak.

Trendyol'da yer alan bilgiye göre; "Büyük Ekim indirimlerine hazır mısın? 6-7-8 Ekim'de gerçekleşecek Büyük İndirimler, sana özel kuponlar ve kaçırılmayacak fırsatlar Trendyol'da." şeklinde paylaşıldı.