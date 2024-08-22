Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig, 3. hafta maçları ile devam ediyor - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig, 3. hafta maçları ile devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ile başlıyor. İşte haftanın fikstürü...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 3. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

        Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

        24 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

        21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

        25 Ağustos Pazar:

        19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde