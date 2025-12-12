Habertürk
        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı!

        Futbolda Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

        Giriş: 12.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:53
        Süper Lig'de 16. hafta heyecanı!
        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

        Bugün:

        20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

        Yarın:

        14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

        17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

        14 Aralık Pazar:

        14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

        20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

        20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        15 Aralık Pazartesi:

        20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

