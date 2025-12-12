Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı!
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)