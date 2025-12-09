Habertürk
        Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 21:16 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:16
        İşte Süper Lig'de 17. haftanın programı!
        Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şöyle:

        19 Aralık Cuma:

        20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20 Aralık Cumartesi:

        14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

        20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

        21 Aralık Pazar:

        14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

        17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

        20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

        22 Aralık Pazartesi:

        20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

