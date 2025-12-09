Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şöyle:
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)