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        Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!

        Merakla beklenen Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleşti. İşte 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'i fikstürü ve derbi haftaları...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 22:39
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        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
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        Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleşti.

        Süper Lig yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak. Bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.

        Süper Lig'deki derbi haftaları ise açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.

        SÜPER LİG 1. HAFTA

        Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

        Sivasspor - Samsunspor

        Kasımpaşa - Ankaragücü

        Pendikspor - Hatayspor

        Konyaspor - İstanbulspor

        Başakşehir - Alanyaspor

        Karagümrük - Beşiktaş

        Fenerbahçe - Gaziantep FK

        Kayserispor - Galatasaray

        Trabzonspor - Antalyaspor

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        İşte Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun derbi tarihleri:

        2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

        5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

        9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

        11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

        15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

        18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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