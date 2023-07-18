Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
Merakla beklenen Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleşti. İşte 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'i fikstürü ve derbi haftaları...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleşti.
Süper Lig yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak. Bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.
Süper Lig'deki derbi haftaları ise açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Samsunspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Pendikspor - Hatayspor
Konyaspor - İstanbulspor
Başakşehir - Alanyaspor
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
İşte Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun derbi tarihleri:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray