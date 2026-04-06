Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Son oynanan Trabzonspor karşılaşmasından 2-1 mağlüp ayrılan sarı kırmızılılar, Göztepe deplasmanında kazanarak rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile olan puan farkını dörde yükseltmek istiyor. Öte yandan Göztepe, gelecek sezon Avrupa'da yer almak için galibiyet hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında, Göztepe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda galip gelip zirvede yara almak istemiyor.
GÖZTEPE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe- Galatasaray erteleme maçı 8 Nisan Çarşamba günü 20.00'de oynanacak.
GÖZTEPE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Isonem Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE- GALATASARAY EKSİK OYUNCULAR
Göztepe'de sarı kart sınırında olan Bokele; Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen Göztepe karşısında sahada olmayacak.
TEK HEDEF 3 PUAN!
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında Trabzon'da hasar aldı. Ertelenen maç kapsamında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan. 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ı 63 puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor takip ediyor. Cim bom Göztepe karşısında kazanarak puan farkını dörde çıkarmayı hedefliyor.
GALİBİYET HASRETİ SONLANDI!
Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasreti sonrası deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Avrupa yarışını sürdürürken, çarşamba günü evinde lider Galatasaray'la oynayacağı erteleme maçı öncesi moral kazandı.