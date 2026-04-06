        Trendyol Süper Lig: Göztepe- Galatasaray ertelenen maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe- Galatasaray eksik oyuncular

        Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Son oynanan Trabzonspor karşılaşmasından 2-1 mağlüp ayrılan sarı kırmızılılar, Göztepe deplasmanında kazanarak rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile olan puan farkını dörde yükseltmek istiyor. Öte yandan Göztepe, gelecek sezon Avrupa'da yer almak için galibiyet hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 06.04.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında, Göztepe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda galip gelip zirvede yara almak istemiyor. Peki, Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar

        GÖZTEPE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Göztepe- Galatasaray erteleme maçı 8 Nisan Çarşamba günü 20.00'de oynanacak.

        GÖZTEPE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Isonem Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GÖZTEPE- GALATASARAY EKSİK OYUNCULAR

        Göztepe'de sarı kart sınırında olan Bokele; Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen Göztepe karşısında sahada olmayacak.

        TEK HEDEF 3 PUAN!

        Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında Trabzon'da hasar aldı. Ertelenen maç kapsamında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan. 64 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ı 63 puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor takip ediyor. Cim bom Göztepe karşısında kazanarak puan farkını dörde çıkarmayı hedefliyor.

        GALİBİYET HASRETİ SONLANDI!

        Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasreti sonrası deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Avrupa yarışını sürdürürken, çarşamba günü evinde lider Galatasaray'la oynayacağı erteleme maçı öncesi moral kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni