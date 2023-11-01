Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Trenin çarptığı hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da durağa yanaşan trenin çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'da, Çorlu Tren Garı'nda durağa yanaşan tren, yolcu kadına çarptı. Rayların üzerine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trenin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, durağa yanaşan trenin çarptığı kadın öldü.

        Olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Tren Garı'nda meydana geldi. Halkalı'dan Uzunköprü seferine çıkan yolcu treni, Çorlu Tren Garı durağına giriş yaptığı sırada beton rampada bekleyen Nazire Demir adlı yolcuya çarptı.

        RAYLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Savrulan kadın rayların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        "BANA UZUNKÖPRÜ'YE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

        Olay yerinde konuşan bir vatandaş, "Az önce beraberdik, bana Uzunköprü'ye gideceğini söyledi. Benim arkam dönüktü, bir anda kadının savrulduğunu fark ettim. Sonra durması için treni uyardım" dedi.

        Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri tekirdağ
        #çorlu tren garı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum