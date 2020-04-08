Kasımpaşa'dan sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada çalışmalarını evden sürdürüyor. Bu zor dönemde formda kalmak için teknik heyetin verdiği programı aksatmayan Mısırlı futbolcu, sezonun kaldığı yerden başlamasıyla ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.

28 maç sonunda 25 puan toplayan Birmingham ekibinin kalan 10 haftada gerekli puanları toplayacağını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Liglerin yeniden başlaması ile çok kritik maçlara çıkacağız. Her takım sahaya yüzde yüzünü verecek. Kendimize güveniyoruz. Bize lazım olan puanları alıp önümüzdeki sezon da Premier Lig'de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trezeguet, bu sezon Aston Villa'da 31 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.