Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Akhisarspor'u 5-0 yendi... Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa; ikinci yarıda bulduğu (21 dakikada) 5 golle farklı bir galibiyete imza attı. Goller; Trezeguet, Tarkan, Diagne (2) ve Eduok'tan geldi. Lacivert-beyazlılar bu sonucun ardından 18 puana yükselerek zirveye göz kırptı...

Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, sergilediği futbolla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, ligin 9. haftasında oynanan Akhisarspor maçının 56. dakikasında kaydettiği gol ile ligde attığı gol sayısını 4’e çıkarmış oldu. Mısırlı futbolcu, maçın 67. dakikasında Mbaye Diagne’nin kaydettiği golü hazırlayan isim olurken, asist sayısını da 4’e çıkardı.

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