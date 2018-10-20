Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, milli aranın dönüşünde Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Akhisarspor'u konuk etti. 0-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarıda 21 dakikada bulduğu 5 golle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Mbaye Diagne fırtınası devam etti! Akhisarspor ağlarına 2 gol birden bırakan ve 1 de asist yapan Senegalli yıldız gol sayısını 10'a yükseltti.
Lige fırtına gibi bir giriş yapan Diagne, ilk haftadaki Çaykur Rizespor maçında 1 gol atmıştı. Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken Senegalli yıldız 3 puanı getiren golleri atmıştı. Sivasspor karşısında da 2 gol bulan Diagne daha sonra oynanan Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da 1'er gol kaydetmişti.
Akhisarspor mücadelesinde de 67 ve 70. dakikada 2 gol atan Diagne böylece ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti! Geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından transfer edilen Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!
9 haftaya tam 10 gol sığdıran Diagne, Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunuyor. Senegalli yıldızın gol krallığındaki en yakın rakipleri ise 5'er golü bulunan Trabzonsporlu Hugo Rodallega, Atiker Konyasporlu Mustapha Yatabare, Göztepeli Yasin Öztekin ve Kasımpaşalı Samuel Eduok. Bu dört ismi 4'er golü bulunan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Galatasaraylı Eren Derdiyok, Demir Grup Sivassporlu Robinho, Beşiktaşlı Ryan Babel ve Kasımpaşalı Trezeguet takip ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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