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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Akhisarspor'u konuk ediyor...

KASIMPAŞA: 0 - AKHİSARSPOR: 0

(İlk yarı sonucu)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youseff, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

YEDEKLER: Eray, Murat, Josue Sa, Onur, Uğurcan, Hakan, İlhan, Yılmaz, Mustafa, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Güray, Aykut, Josue, Sissoko, Barbosa, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Mustafa Denizli yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan puansız ayrıldı. Bu maçlarda 17 kez fileleri havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde ise 15 gol gördü. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Akhisarspor ise ligde çıktığı 8 maçta tek galibiyetini lider Galatasaray'a karşı aldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa temsilcisi, elde ettiği bir galibiyetin yanı sıra 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde yaptığı 8 maçta 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

13. RANDEVU



Kasımpaşa, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisarspor ile 13. kez mücadele ediyor. Bu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar ise 6 defa üç puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

HEDEF DENİZLİ İLE GALİBİYET SERİSİ



Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile anlaşmaya varılan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Lacivert-beyazlılar, Akihsarspor karşısında da galip gelerek Mustafa Denizli ile ikinci galibiyetini elde etmek ve bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

TREZEGUET - EDUOK İŞ BİRLİĞİ



Kasımpaşa’da Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Göztepe maçında dikkat çeken oyuncular Samuel Eduok ve Trezeguet oldu. Nijeryalı futbolcu Samuel Eduok, söz konusu maçta 2 gole imza atarken, Trezeguet ise bu golleri hazırlayan isim oldu. Aynı zamanda İzmir temsilcisi karşısında 1 de gol atan Trezeguet, mücadeleyi 2 asist ve 1 gol ile tamamlamış oldu. Göztepe karşısında gösterdikleri etkili performans ile galibiyette büyük pay sahibi olan iki oyuncu, Akhisarspor müsabakasında da lacivert-beyazlıların en büyük kozu olacak.

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