Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ikinci maçından da 3 puanla ayrılan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti. Akigolar'ın kalesine tam 21 dakikada 5 gol bırakan Paşa, ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti. Bu maç öncesinde attığı 17 golle bu alanda Trabzonspor ve Galatasaray ile eşit konumda bulunan Kasımpaşa 9. hafta itibarıyla ligin en golcü takımı konumuna yükseldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN TOPLAMINDAN FAZLA ATTI!

Bugüne kadar Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Akhisarspor'la karşılaşan ve 18 puan toplayan Kasımpaşa, gol sayısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam sayısını geride bıraktı. Lige istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe 8 hafta itibarıyla sadece 6 gol atabilirken Beşiktaş da geride kalan maçlarda rakip filelere 15 gol gönderdi!

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