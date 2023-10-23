Trikotilomani nedeniyle 20 yıldan fazladır saçlarını yolan genç kadın yeni bir hayat için hazır

Holly, 4 yaşındayken tırnaklarını yemeye başladı, 11 yaşına geldiğinde hastalığın ilk belirtileri kendini gösterdi ve saçlarını yolmaya başladı. Holly saçlarını yolduğu ilk anı şöyle anlatıyor: Elimle saçlarımı kavradım ve birkaç tel çektim. Bunu daha önce yapmamıştım ve harika hissettirmişti!

Holly zamanla kelleşen noktaları saçlarıyla örtmeyi öğrendi. 20 yaşına geldiğinde 'hayat değiştirici' olduğunu söylediği saç postişleri ile tanıştı ve saçlarının kel noktasına yapay saç ekleyerek, normal bir saç görüntüsüne kavuştu.

6 Şurada Paylaş!









Bir süre mükemmel bir görüntü yakalasa da Holly, yapay ve doğal saç arasında yeteri kadar uyum sağlayamadığında yoğun bir kaygı yaşamaya başladı. Genç kadın en ufak bir yanlışta insanların ona sahte saç takıp takmayacağına dair suçlayıcı sorular soracaklarından korkuyordu.

Ancak yirmi yılı aşan bir süre sonra Holly, bu alışkanlığının önüne geçmeyi başardı. Aldığı terapiler sayesinde bir seneyi aşkın bir süredir saçlarına dokunmuyordu. Başının üstündeki kel nokta aynı şekilde dursa da artık kendine hakim olabiliyordu.