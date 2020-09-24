Trombosit; kanda bulunan ve kanın pıhtılaşması görevini üstlenen hücrelerdir. Vücutta trombositin fazla olması; kanın fazla pıhtılaşarak damarların tıkanmasına neden olabilmektedir. Trombosit üretimi; dolaşım sistemi ve kemik iliği tarafından yapılmaktadır.

Vücutta oluşan trombosit yükselmesinin nedenleri;

Kanser Hastalıkları ; kişi de oluşan mide, akciğer ve kolon kanser türleri direk trombosit seviyesinin artmasıyla ilişkili olmaktadır. Bu hastalarda yüksek trombosit sonuçları görülmektedir.

; kişi de oluşan mide, akciğer ve kolon kanser türleri direk trombosit seviyesinin artmasıyla ilişkili olmaktadır. Bu hastalarda yüksek trombosit sonuçları görülmektedir. Kemik iliği rahatsızlıkları ; kemik iliklerinde kan hücrelerinin üretiminin artmasıyla trombosit miktarı da artmaktadır. Bu rahatsızlık kemik iliğinde meydana gelen polisitimia vera olarak adlandırılmaktadır. Kemik iliklerinde meydana gelen rahatsızlıklar trombositlerin dolaşım sistemi dışında kemik iliklerinde üretilmesinden dolayı artış doğru orantılı olmaktadır.

; kemik iliklerinde kan hücrelerinin üretiminin artmasıyla trombosit miktarı da artmaktadır. Bu rahatsızlık kemik iliğinde meydana gelen polisitimia vera olarak adlandırılmaktadır. Kemik iliklerinde meydana gelen rahatsızlıklar trombositlerin dolaşım sistemi dışında kemik iliklerinde üretilmesinden dolayı artış doğru orantılı olmaktadır. Demir Eksikliği; vücutta demir eksikliğinin meydana gelmesi trombosit oranının yükselmesine neden olmaktadır. Sağlıksız ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkmaktadır.

Meydana gelen trombosit eksikliğinin nedeni belirlenerek ona uygun şekilde tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Genellikle trombosit yüksekliği iki gruba ayrılmaktadır. Primer ve sekonder olarak adlandırılmaktadır. Primer trombosit yüksekliğinde; kişi de bulunan hastalığın evresi ve türüne göre antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Sekonder olarak oluşan trombosit yüksekliğinde tedaviye gerek görülmemektedir. Bu durumu meydana getiren neden çözümlenmektedir.