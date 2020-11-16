Troya Müzesi'ne 1 milyon sanal ziyaret

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken sanal ortamda da sanatseverlere kapılarını açıyor.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesini, 2019 yılı haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekimi kapsayan 5 aylık dönemde 59 bin 294 kişi ziyaret etti.

Bu yılın aynı döneminde ise müze, 31 bin 718 ziyaretçiyi ağırladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülmeye başlamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca Troya Müzesinin internet ortamında gezilebilmesi için oluşturulan sanal müze ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, 2020 yılının ocak ve şubat aylarında müze ve ören yerlerinde, geçen senenin aynı dönemine göre artış görüldüğünü söyledi. Troya Müzesinde bu yılın ocak ayında, 2019'un ocak ayına göre yüzde 100'lük bir artış olduğunu belirten Gölcük, şöyle devam etti:

"Ocak ve şubatta bu artışımız sürmüş. Pandemi şartları sebebiyle 18 Mart'ta kapandık ve 1 Haziran'a kadar da kapalı kaldık. 1 Haziran günü ziyarete açıldığımızda, haziran ayı verilerine baktığımızda haklı olarak vatandaşımız temkinli davranmış. Doğrudan müze ve ören yerlerine hemen ulaşmamış. Mesela haziran ayı Troya Müzesi verisini paylaştığımda bir önceki yıla göre yüzde 80'lik bir kayıpla başlamışız. Fakat temmuz, ağustos ve eylülde ise örneklerle açıklayayım, mesela Apollon Smintheus Ören Yeri, eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 50 artış göstermiş. Troya Müzesi'nde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış olmuş. Assos, ağustos ayında Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında 9'uncu sıraya yükselmiş."

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük



"Sanal müze sanal ziyaret sayısını arttırdı"

Gölcük, pandemi öncesinde bir sanal müzeleri olmadığını ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye'de pandemi görüldükten 10 gün sonra Troya Sanal Müzesini açtı. Açıldıktan çok kısa süre sonra 500 bin kişilik bir ziyaret yakaladı ve şimdilerde ise 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oranı var. Yani fiziksel ve bunun yanı sıra da sanal ziyaretleri, sosyal medya ziyaretleri düşünüldüğünde toplamda alanımıza, kültüre, ören yerine, müzelerine olan ilginin pandemi öncesinin çok çok üzerinde olduğunu söylemek çok kolay" dedi.

Pandemi döneminde Troya Müzesinin sosyal medya takipçi oranının tam 3 kat arttığını vurgulayan Gölcük, sözlerini şöyle tamamladı: "Pandemi öncesinde bizi izleyen ana kitle 44 yaş üstüyken pandemiyle beraber sosyal medya girişimlerimizle beraber bizi izleyen ana kitlenin yaş grubu şu anda 24-34. Yani gençler pandemi döneminde ortaya çıkan iletişim biçiminden daha fazla faydalandı ve kültür alanına, kültür sektörüne, müzelere, ören yerlerine çok daha fazla ilgi gösterdi diyebiliriz. Yani bir açıdan da bir fırsat yarattı."