Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Zorlu mücadele öncesinde tur ihtimalleri ve maçın 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Maçı televizyon ekranlarında takip edecek sporseverler, TRT 1 canlı izleme linkini araştırmaya başlandı. İşte detaylar...