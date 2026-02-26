TRT 1 canlı izle: Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı canlı izle! 11'ler belli oldu!
Nottingham Forest – Fenerbahçe maçına kısa bir süre kala, 11'ler belli oldu. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için avantajlı skoru alıp son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda maça sayılı saatler kala TRT 1 canlı izle ekranı futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI CANLI İZLE
Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Uzatmalarda toplam skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.
TRT 1 FREKANS AYARLARI
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
