TRT 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Macaristan Türkiye maçı için geri sayım başladı. İşte, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 16 KASIM 2020
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Gönül Dağı
03:05 Fazlası Zarar
04:50 Gizemli Tarih "Ayasofya"
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
- Frekans : 11054
- Polarizasyon : V-Dikey
- Kapsam : Batı
- Sembol Oranı : 30000
- FEC : 3/4
- V-PID : 1601
- A-PID : 1701
- Uydu : T4A
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