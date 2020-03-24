EBA TV ile uzaktan eğitim dün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA TV Frekans Türksat bilgilerini öğrenci ve velilerin hizmetine sundu. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT’nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerini takip edebiliyor.

İşte TRT EBA TV canlı yayını izle 2020...

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi Twitter hesabından öğrencilerin derslerini takip etmeleri için EBA TV frekans bilgilerini ve kanallarını paylaştı. İşte EBA TV frekans bilgileri ve uydu alıcılarına göre kanalların listesi şöyle;

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz, Polarizasyon : Yatay (H),Sembol oranı : 13.750, FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz, Polarizasyon : Dikey (V),Sembol oranı : 30.000, FEC : 3/4

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİM İLE DERS BAŞI YAPTI

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullara da ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini geliştirerek devreye aldı.

Uzaktan eğitimin başladığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, “Öğrencilerimiz 16-20 Mart arası Nisan ayında olan ara tatili öne çektiğimizden dolayı 1 hafta tatil ve dinlenme süreci geçirdiler. Bu hafta 23-27 Mart haftası Sayın Bakanımızın ilk ders zilini çalmasıyla uzak eğitimimiz başladı. Bu günden itibaren TRT’nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerimizi öğrencilerimiz takip edecek şekilde başlamış bulunuyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizin derslerden uzaklaşmaması, eğitim enerjilerinin yükseltilmesi ve aileleriyle eğitim süreçlerine devam etmeleridir” diye konuştu.

"Tüm tedbirlerimizi aldık"

Her ihtimali düşündüklerini ifade eden Daire Başkanı Koçer, “Biz bütün senaryoları düşünerek öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için eğitim enerjilerinin yüksek tutulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öngörülen bir tarih olmamakla birlikte olacakmış gibi tüm tedbirleri alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak TRT ile güçlü bir iş birliği yaparak hem kameramanlar, hem stüdyolarıyla, hem de tüm performanslarıyla sürece dahil oldular. Burada 30’a yakın arka planda çalışan arkadaşımız var. 30’a yakın öğretmen arkadaşımız var. Ayrıca evden destek veren, içerik hazırlayan öğretmenlerimiz var. Uyumlu bir süreç geçirerek eğitim adına güçlü bir iş birliği yaptık” şeklinde konuştu.

"Velilerimizin desteğini bekliyoruz"

Bu süreçte velilerin desteklerini beklediklerini belirten Başkan Koçer, “Biz Bakanlık olarak, ilgili kurumlarla birlikte seferber olmuş durumdayız. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin aktif olarak eğitimden uzak kalmamaları için çok ciddi bir süreç planladı. Velilerimizden desteklerini bekliyoruz. Velilerimizden beklentimiz, öğrencilerimizin eğitimleri konusunda destek vermeleri, boş zamanlarında kitap okumaları ve fiziksel etkinliklerden de geri kalmamaları için desteklemelerini bekliyoruz” diye konuştu.

(AZ-CGK-NSO-Y)