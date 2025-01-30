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        Haberler Bilgi Spor TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgisi: TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

        TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgisi: TRT Spor Yıldız şifresiz mi?

        TRT Spor Yıldız frekans ayarlama bilgisi, Twente-Beşiktaş maçı nedeniyle gündemde kendine geniş yer buldu. TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. Twente-Beşiktaş maçını canlı olarak televizyondan takip edecek futbolseverler, TRT Spor Yıldız frekans bilgisini araştırmaya başladı. Peki, "TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 19:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:28
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        UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kapsamında Beşiktaş Twente'ye konuk oluyor. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans bilgileri gündemdeki yerini aldı. Peki, "TRT Spor Yıldız nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?" İşte TRT Spor Yıldız canlı yayın izleme frekans ayarlama bilgileri...

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        TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ

        Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:

        Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

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        TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

        15.25 Spor Atlası

        15.35 SAVUNMA SANATI

        16.05 MERKEZ KORT

        16.35 EUROLEAGUE ÖZETLER

        16.55 Yapabilir Misin?

        17.10 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ERKEKLER KISA

        19.00 Haber Bülteni

        19.15 SPOR ÜNİVERSİTEDE

        19.35 Sporla Değişen Hayatlar

        19.50 MERKEZ KORT

        20.15 Engelsiz Spor

        21.15 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇİFTLER SERBEST

        22.30 Nedir, Nasıl Oynanır?

        22.35 Yapabilir Misin?

        22.50 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE-BEŞİKTAŞ

        23.45 Devre Arası

        00.00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE-BEŞİKTAŞ

        01.00 Haber Bülteni

        01.15 Engelsiz Spor

        02.15 Nedir, Nasıl Oynanır?

        02.20 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Olympiacos

        04.20 SAVUNMA SANATI

        04.50 EUROCUP GRAN CANARİA-BEŞİKTAŞ

        06.40 YILDIZ'DA SÖYLEŞİ

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        TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALDA?

        TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

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        TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

        Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor Yıldız kanalını aşağıdaki link aracılığıyla naklen izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

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