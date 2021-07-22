UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Petrocub'a konuk olmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimizde tek hedef 3 puan. İşte deplasman kuralının olmadığı Petrocub Sivasspor maçı ile ilgili bilgiler...
TRTSPOR YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2021
- 16:30Gündem Futbol Transfer (Canlı)
18:00Spor Merkezi (Canlı)
19:55UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME FUTBOL KARŞ. " PETROCUP - SİVASSPOR " (Canlı)
22:00AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)
01:00Spor Artı (Canlı)
02:00UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME FUTBOL KARŞ. " PETROCUP - SİVASSPOR "
03:45UEFA EURO 2020 ÖZETLER
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