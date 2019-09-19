Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 2001'de bir okul etkinliğinde çekilen fotoğraf ülkede tartışma yarattı.

2001 yılında öğretmen olarak görev yaptığı bir okulda, "Binbir Gece Masalları" temalı bir etkinliğe katılan Trudeau'nun Alaaddin masalından bir karakterin kılığına girdiği ve yüzünü kahverengiye boyadığı fotoğraf Kanada'da tepki çekti.

Time'ın ortaya çıkardığı fotoğrafın ardından Trudeau'ya ırkçılık suçlaması yapıldı.

Kanada lideri fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Trudeau, "Bunu yapmamalıydım. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Trudeau, bunun ırkçı bir fotoğraf olduğunu ancak o dönem bunun ırkçı bir davranış olduğunu düşünmediğini söyledi.

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Trudeau'nun en ciddi rakibi olarak görülen Muhafazakar Andrew Scheer konuyla ilgili olarak, "Tüm Kanadalılar gibi ben de, Justin Trudeau'nun hareketlerini öğrenince şok oldum ve hayal kırıklığına uğradım. Yüzünü boyamak açık bir taklit ve ırkçılıktır. 2019'da olduğu gibi 2001'de de ırkçılıktır. Bu akşam Kanadalıların gördüğü, muhakeme gücü zayıf ve bu ülkeyi yönetmeye uygun olmayan biridir" ifadelerini kullandı.