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Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

ABD'de muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurdu.

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HABERTURK.COM / AA
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Muhafazakar siyasi yorumcu ve radyo sunucusu Elder (70), Fox News kanalında katıldığı programda, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. 
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    "Amerika'nın düşüşte olduğunu" savunan Elder, diğer yandan bunun önlenemez olmadığını, iyi bir liderle ABD'nin yeni bir 'altın çağa' girebileceğini ve bundan dolayı aday olduğunu söyledi.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    BAŞKANLIK SEÇİMİNDE DİĞER ADAYLAR

    ABD'de son anketler, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Ancak anketlerde, Trump'ın arkasında pek çok isim de bulunuyor.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Bunlardan birisi adaylığını duyurması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis. 

    Morning Consult tarafından 3 Nisan'da düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 55'i Trump'a, yüzde 26'sı ise en yakın rakibi DeSantis'e oy vereceğini belirtmişti. Trump, ocak ayında düzenlenen ankette ise DeSantis'in 17 puan önünde çıkmıştı.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Kendisine en büyük rakip olarak gördüğü DeSantis'e yüklenen Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Florida Valisi'ne çağrıda bulunmuştu.

     

    Trump "Ron DeSantis, en hafif tabirle, benim karşımda anketlerde pek iyi durumda olmayan genç bir adam. Eğer yalnızca Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verecek ve bir şekilde (partiyi) bölecek olan başkan adayı olma kararını alırsa, el üstünde tutulan ve değerli MAGA oylarını kaybedeceğine ve bir daha asla başarılı bir aday olamayacağına inanıyorum. Florida seçmenlerinin varsaydığı gibi vali olarak kalırsa, bu tamamen farklı bir durum olur. Sadece söylüyorum. Ama kim bilir?" demişti.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Trump'ın eski sağ kolu ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de aday olacağının sinyalini veren isimler arasında yer almıştı.

    "2024'te daha iyi seçimlerimiz olacağına inanıyorum." diyen Pence, 6 Ocak 2021 Kongre Baskını olayları üzerine arasının açıldığı eski patronu Donald Trump dönemine değinerek oy pusulasında çıkan ilk isim kendisi olsaydı geliştireceği başkanlık tarzının bu olmayacağını belirtmişti

     

    Pence, "Ancak bu onun başkanlığıydı ve ben onu desteklemek ve yardımcı olmak için oradaydım. Ocak 2021'deki o vahim güne kadar tam da bunu yapmak istedim." dedi.

     
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de adaylığını resmen duyurmuştu.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Son olarak Güney Carolina Senatörü Tim Scott, 2024 başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesini oluşturduğunu duyurmuştu.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson da Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olacağını belirtmişti.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Eski New Jersey valisi Chris Christie 2024'te Başkanlık için aday olmayı düşünürken, eski Başkan Donald Trump'ı alaşağı edebilecek tek Cumhuriyetçi olabileceğini sık sık öne sürüyor.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    Demokrat Parti'den ise Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni avukat Robert F. Kennedy Jr ve yazar Marianne Williamson, seçimlere adaylığını resmen duyurmuştu.

    Amerikan basınındaki haberlere göre, 80 yaşındaki Joe Biden'ın ise adaylığını resmen haftaya duyurması bekleniyor.
  • Trump'a bir rakip daha: ABD'li sunucu 2024 başkanlık seçimlerinde aday

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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