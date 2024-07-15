Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde silahı ateşleyen isim, Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı.

FBI, bir kişinin ölümüne ve Trump'ın kulağından yaralanmasına, Crooks'un silahından çıkan kurşunların neden olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki Crooks, Gizli Servis üyesi keskin nişancı tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.

Geriye ise suikast girişimiyle ilgili sayısız belirsizlik ve karanlık nokta kaldı.

FBI olayla ilgili aktif soruşturmanın devam ettiğini söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden da ulusa sesleniş konuşmasında, hala bilmedikleri çok sayıda detay olduğunu dile getirdi.

Olay yerinde bulunan bir kişi BBC'ye, "çatıda tüfekli bir kişi gördüğünü" ve bunu polislere bildirmeye çalıştığını söyledi.

Haber ajansı Reuters ise Crooks'un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı.

Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi.

ABD medyasına göre Crooks olay sırasında Demolition Ranch adlı bir YouTube kanalının tişörtünü giyiyordu. Bu kanal silah ve yıkım içerikleriyle biliniyor. Farklı silah çeşitleri ve patlayıcıların yer aldığı kanalın milyonlarca takipçisi var.

BBC Verify, görüntüleri inceleyerek, Trump'ın konuşma yaptığı platforma 200 metreden daha yakındaki bir ambarın çatısından bir kişinin ateş açtığını doğruladı.

Görüntülerde de bir kişinin yere yatarak nişan aldığı ve ardından vurulduğu görülüyor.

FBI adına Cumartesi gecesi brifing veren Kevin Rojek, henüz belirlenmiş bir motivasyon olmadığını açıkladı.

Crooks'un ne amaçla bu saldırı girişimini gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Başka kişilerin bu girişime dahil olup olmadığı da belirsiz.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın Crooks'un babasına ait olduğunu değerlendiriyor. Babasının bu silahı en az altı ay önce aldığı belirtiliyor.

Rojek, soruşturmanın aylarca sürebileceğini, Crooks'un amacının ne olduğunu tanımlamak için "yorulmadan" çalışacaklarını dile getirdi.

Crooks'un babası ise CNN'e yaptığı açıklamada, çocuğuyla ilgili konuşmak için yetkililerle görüşene kadar bekleyeceğini, neler olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

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Hakkında neler söylendi?

Crooks'un nasıl biri olduğuna yönelik şimdiye kadarki bilgiler, kafa karıştırıcı ve biraz da çelişkili.

KDKA isimli yerel gazeteye konuşan ve Crooks ile aynı okula giden bazı gençler, onun genelde yalnız gezdiğini, sık sık zorbalığa maruz kaldığını ve bazen "av kıyafetleriyle okula geldiğini" söylüyor.