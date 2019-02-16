Beyaz Saray'ın açıkladığı son çek-up sonuçlarına göre Donald Trump geçen yıla göre 1.8 kilo aldı. 1.90 metre boyundaki Trump'ın kilosu ise 110...

Vücut kütle endeksi de 30.4'e yükseldi. 30'dan yukarısı ise obez sayılıyor. Klinik olarak obez kategorisine girmiş bulunan Trump'ın buna rağmen sağlığının iyi olduğu ve kolestrolünün düştüğü belirtildi.

Doktoru Sean Conley "Başkan'ın genel sağlığının çok iyi durumda olduğunu teşhis ettim" dedi.

ABD'deki Kalp Derneği'nin uzmanlarına göre Trump'ta ileri yaş ve kötü kolestrol nedenleriyle gelecek 10 yılda kalp-damar hastalığı gelişmesi ihtimali yüzde 17.

72 yaşındaki Trump'ın alkol veya sigara kullanmadığı, ancak aşırı miktarda gazlı içecek ve fast food tükettiği, sporla arası olmasa da temel seviyede golf oynadığı ve yürüyüş yaptığı biliniyor.

Geçen yıl ABD'de yayınlanan "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinden" adlı tartışmalı kitaptaki ifadeler dünyayı sarsmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın zihinsel sağlığı ile ilgili spekülasyon başlamıştı.