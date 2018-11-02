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Trump: Ateşle karşılık veririz!

Yaklaşık iki hafta önce Honduras'tan ABD'ye ulaşmak için ayrılan ve yol boyunca sayıları artan göçmenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor. ABD sınırına doğru ilerleyen bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti. "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. dedi

02.11.2018 - 10:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söyledi.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, kafiledeki bazı göçmenlerin Guatemala-Meksika sınırındayken Meksika polisine taş attığını hatırlattı.

"İltica, yoksulluk içerisinde yaşayanlara yönelik bir hak değil. Dünyada milyarlarca insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. ABD'nin bu insanların hepsine kucak açması beklenemez" dedi.

Trump konuşmasının devamında, "Umarım burada da aynısı olmaz. Ama size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir. Sonuçta atılan bir taşın yüzünüze isabet etmesi de çok farklı bir durum değil" ifadesini kullandı.

"İltica etmek isteyen göçmenlerin hukuka uygun bir şekilde sınırlardaki resmi kontrol noktalarında olmaları gerekiyor." ifadesini kullanan Trump, "Kurallarımızı hiçe sayarak ülkemize giriş yapanlar, artık otomatik olarak ülkemizde yaşama hakkına sahip olmayacak." diye konuştu.

Trump, ABD’de yasaların göçmenler tarafından kötüye kullanıldığını savunarak, ABD iltica sisteminin “oyuna” çevrildiğini ileri sürdü. Trump ayrıca, kaçak yollardan ülkeye girerek iltica başvurusunda bulunanların önüne geçmek için gelecek hafta bir Başkanlık Yasası imzalayacağını duyurdu.

"ORDUMUZ SİZİ BEKLİYOR" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

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