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Trump: Çin DTÖ'ye katılırken verdiği sözleri tutmadı

Reuters

ABD Başkanı Trump, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılırken verdiği sözleri tutmadığını belirterek "Çin, yalnızca söz verdiği reformları yapmayı reddetmekle kalmadı, büyük piyasa engellerine, ağır devlet sübvansiyonlarına, kur manipülasyonuna, ürün dampingine, zorla teknoloji transferlerine ve ticari sırların yanı sıra fikri mülkiyet hırsızlığına dayanan ekonomik bir modeli de benimsedi" dedi.

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- Çin ticaret müzakerelerinde "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini söyleyerek Çin’in ticaret uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katıldığı zaman verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Trump ayrıca Çin'in ABD'de ve diğer ülkelerde milyonlarca istihdama mal olan yıkıcı uygulamalarla uğraştığını ifade etti.

'REFORMLARI YAPMAYI REDDETTİ'

Trump "Çin, yalnızca söz verdiği reformları yapmayı reddetmekle kalmadı, büyük piyasa engellerine, ağır devlet sübvansiyonlarına, kur manipülasyonuna, ürün dampingine, zorla teknoloji transferlerine ve ticari sırların yanı sıra fikri mülkiyet hırsızlığına dayanan ekonomik bir modeli de benimsedi" dedi.

'AMERİKAN HALKI KARARLI'

Trump ayrıca "Amerika söz konusu olduğunda, o günler sona erdi" dedi. Trump, ABD ve Çin'in hala bir ticaret anlaşmasına
varabileceğini ümit etse de, iki ekonomik süper güç arasındaki ilişkiyi yeniden dengeleyecek bir anlaşma istediğini açıkça belirtti. Trump, "Amerikan halkı Çin ile olan ilişkimizdeki dengeyi yeniden sağlama konusunda kesinlikle kararlı. Umarım her iki
ülke için de faydalı olacak bir anlaşmaya varabiliriz. Çok açık bir şekilde belirttiğim gibi, kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim" dedi.

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