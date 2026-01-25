Habertürk
        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef alarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        25.01.2026 - 22:32
        Trump: Çin, Kanada'yı ele geçiriyor
        ABD Başkanı Donald Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

        Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı.

        Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

