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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vizesi alma koşullarını zorlaştıracak yeni bir hamle peşinde. Atılacak adımla "doğum turizmi"nin de kısıtlanması gündemde. Bugün açıklanması beklenen yeni kurallara göre ABD vatandaşı olmayanlar, Amerika'da doğum yapıp çocuklarına otomatik olarak Amerikan pasaportu çıkartamayacak. ABD anayasasına göre bu ülkede doğan çocuklar otomatik olarak ABD vatandaşlığına sahip oluyor.

Trump yönetimi son zamanlarda tüm vize/göç türlerini kısıtlamaya çalışıyor. Trump en çok doğuma bağlı vatandaşlık hakkından rahatsızlık duyduğu belirtmiş ancak bu konuda adım atmamıştı.

GEREKÇE GÜVENLİK

Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre kuralın amacı şimdilik doğum turizmiyle beraber yasaların uygulanmasında riskler oluşmasını ve suç faaliyetlerini önlemek, akabinde ulusal güvenliği sağlamak. Buna göre sağlık turizmi için vizeye başvuranlar, doğum dışında bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarını ve masraflarını karşılayacak paraları olduğunu kanıtlamak durumunda.. Konsolosların vize başvurularında bir kadının hamile olup olmadığına nasıl karar vereceği ve ülkeye girmeye çalışan hamile olduğu düşünülen kadınların gümrük görevlileri tarafından ülkeye girişine müdahale edilip edilemeyeceği tartışılıyor. Şimdilik konsolosluklardaki görevlilerin vize görüşmeleri sırasında kadınlara hamile olup olmadıkları veya bunu planlama durumları hakkında soru sorulması istenmedi.

80 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Doğum turizmi Amerika için kazançlı bir sektör. Amerika'da doğum yapanlar, bu konuda hizmet veren Amerikan firmalarına doğum servisi, konaklama ve sağlık hizmetlerinin sağlanması karşılığında 80 bin dolara kadar çıkabilen meblağ ödüyor.

ABD'ye doğum turizmi için en çok Rusya ve Çin'den talep var. Ancak doğum turizmi için kaç kişinin ABD'ye gittiğiyle ilgili yasal bir kayıt bulunmuyor. Göç kanunları avukatlarının oluşturduğu Göç Araştırmaları Merkezi , 2012 yılında 36 bin ABD vatandaşı olmayan kadının Amerika'da doğum yapıp, ülkeyi terk ettiklerini hesaplamıştı. Yılda 30-40 bin kadının doğum turizmi için ABD'ye gittiği düşünülüyor.

ABD vatandaşı olmayanların ABD'de yaptığı doğum sayısı küresel ekonomik krizden bu yana düşüş eğiliminde

2007'DEN BU YANA ORAN DÜŞÜYOR

ABD'li araştırma şirketi Pew'in 2018 yılında güncellediği araştırmaya göre göçmenler dahil, Amerikan vatandaşı olmayıp Amerika'da doğum yapanların sayısı 2007'den beri düşüşte. 2007'de kaydedilmiş 390 bin doğumla zirveyi bulan sayılar, küresel ekonomik krizin başladığı 2008 yılından itibaren düşüşe geçti. 2016'da 250 bine kadar indi. 2016'daki tüm doğumların yüzde 4'ünü göç doğumları oluştururken, bu oran 2007'de yüzde 9 seviyesindeydi.