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Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından açıklamalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili 4 Nisan’da mahkemeye çıkacağı bildirildi. Trump'ın avukatı ise suçlamaları içeren iddianameyi görmediğini ve elinde sadece basında çıkan haberler olduğunu ifade etti.

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  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası 'sus payı' ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlanmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    New York Polis Departmanı'nda (NYPD) bütün memurlar, rütbesine bakılmaksızın dünden itibaren göreve çağırılırken, Manhattan ceza mahkemesi, Bölge Savcılığı Ofisi ve Manhattan 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önü polis bariyerleri ile çevrildi.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Trump Tower'ın önünde Trump karşıtı gruplar "Trump'ı hapisane elbiseleri giydirin" şeklinde pankartlar taşırken, Trump destekçisi kişiler de ABD bayrağı açarak Trump'ı soruşturanları yolsuzlukla suçladı.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Öte yandan CNN'e konuşan dava hakkında bilgisi olan iki kaynağa göre, Trump'ın salı yerel saat ile 14.15 sularında Manhattan ceza mahkemesine çıkması bekleniyor.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Associated Press (AP) de Trump'ın bugün gelmesinin istendiğini ancak avukatlarının eski başkanın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in güvenlik hazırlıkları yaparken ek zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini yazdı.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    AVUKATI KONUŞTU

    Trump'ın avukatı ise savunma avukatlarının Trump’a yönelik suçlamaları içeren iddianameyi görmediğini ve elinde sadece basında çıkan haberler olduğunu söyledi. 
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Joe Tacopina, CBS kanalına verdiği demeçte, Trump'ın hukuk ekibinin Perşembe akşamına kadar iddianameden haberdar olmadığını da söyledi.

    Jürinin kararını ise "siyasi zulüm” olarak yorumladı.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Tacopina, ABC News’a verdiği demeçte, duruşmada Trump’ın kelepçelenmeyeceğini söyledi ve "Adliyenin etrafındaki blokları kapatacaklarını, adliyeyi kapatacaklarını anlıyorum” dedi.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    'SUS PAYI' ÖDEMESİ

    Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

    Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    Savcılığın, söz konusu ödemenin seçim kampanyası çerçevesinde yasal durumu ve ödeminin şirket kayıtlarına nasıl yansıtıldığı üzerinde inceleme yaptığı ifade edilmişti.
  • Trump haftaya tutuklanacak mı? Avukatından ve uzmanlardan açıklamalar

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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