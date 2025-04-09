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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın danışmanları arasında ekonomik savaş! Musk o isme 'moron' dedi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın danışmanları arasında ekonomik savaş! Musk o isme 'moron' dedi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu 'moron' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:54
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        Trump'ın danışmanları arasında savaş
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        Tesla'nın CEO'su ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz etmesine cevap verdi.

        Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı" dediği kesite, "Navarro gerçekten bir moron. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış" ifadelerini kullandı.

        Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal" dedi.

        Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

        Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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