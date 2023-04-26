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Trump'ın kitabı bestseller listesine girdi: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son yazdığı, ünlülerin mektuplarını içeren "Trump'a Mektuplar" isimli kitabı aldığı ön siparişlerle Amazon'un bestseller listesine girdi.

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  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Online alışveriş platformu Amazon, Trump'ın yeni kitabını, ön sipariş satışlarına başladığı ilk günde gördüğü büyük ilgi üzerine en çok satanların yer aldığı bestseller listesine aldı.

     

     
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Amazon'da 99 dolardan satışa çıkan eski Başkanın anı kitabında, Kraliçe II. Elizabeth, Kral Charles, Oprah Winfrey ve Michael Jackson dahil birçok ünlünün gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği bilgisi paylaşıldı.
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    İngiliz The Telegraph da, Kral Charles ile ilgili olan yazışmaların kraliyetin onayı olmadan dahil edildiğini belirtti.
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Habere göre, dönemin Prensi Charles'ın 1995 yılında gönderdiği mektupta Trump'a Florida'daki Mar-a-Lago'daki onursal üyeliği için teşekkür ediliyor ve Londra'ya davet ediliyor.

     
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Kitapla ilgili bilgilerin yer aldığı Amazon sayfasında, "Trump'a Mektuplar, Başkan Trump ve ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasındaki inanılmaz özel yazışma koleksiyonunun bir bölümünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

     
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Kitabın baskısını yapan yayınevi Winning Team Publishing'in sayfasında ise "Başkan Richard Nixon'dan Prenses Diana'ya ve Hillary Clinton'dan Başkan Kim Jong Un'a kadar hiç bir kitap, 'Trump'a Mektuplar' kadar tarihe bir bakış sunamaz!" sözleri yer aldı.
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Yayınevi, eski ABD Başkanı'nın görevden ayrıldıktan sonra yazdığı ikinci kitabında, her mektubu özenle seçtiğini ve yorumladığını kaydetti.

     
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    Yayınevinin sipariş sayfasında Trump'ın son kitabının imzalı versiyonunun 399 dolara satışa sunulduğu görüldü.
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

    * Haberin görselleri Associated Press, Reuters ve Amazon'dan servis edilmiştir.
  • Trump'ın kitabı bestseller oldu: İzin almadan ünlü isimlerin mektuplarını paylaştı

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