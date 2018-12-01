Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Donald Trump'ın Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

AA'nın haberine göre Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un "nükleerden tamamen arındırılmış Kore Yarımadası için" tüm adımları atma konusunda mutabık oldukları belirtildi.

Görüşmede, Trump'ın, ABD ile Kuzey Kore arasında yapılacak ikinci bir zirveye sıcak baktığı ve bu düşüncesini Moon'a kapsamlı olarak ilettiği kaydedildi.

Daha sonra Avustralya Başbakanı Morrison ile görüşen Trump'ın, "ABD ile Avustralya arasındaki ilişkinin çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını" vurguladığı ifade edildi.

Gün içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Japonya, Hindistan ve Arjantin liderleriyle de görüşen Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ