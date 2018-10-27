Yaklaşık 7 bin Honduras, Guatemala ve Salvador vatandaşları ülkelerindeki yoksulluktan kaçarak Amerika'ya ulaşma çabaları Meksika'da son buldu. Meksika'nın Trump yönetimini kızdırmamak için Honduras, Guatemala ve Salvador vatandaşları için ülkeye sığınma başvurusunda bulunan göçmenler için geçici kimlik ve yeni iş imkanları sunarak, ülkede tutmaya çalıştığı belirtildi.



TRUMP'IN 'YARDIMLARI KESERİM' TEHDİTLERİ MEKSİKA'YI KORKUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, göçleri durdurmamaları halinde Honduras ve Guatemala'yı yardımları durdurmakla tehdit etmişti. Trump, göç yürüyüşünün durdurulmaması halinde ordunun yardımıyla Meksika sınırını bin askerle kapatacağı yönünde de tehditte bulunarak, Meksika'ya gözdağı vermişti. Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, çocuklar için geçici kimlik belgeleri, meslek ve eğitim almak isteyen göçmenlerin, Güney Meksika'da sığınma başvurusunda bulunmalarını ve daha çok şeyleri yapabileceklerini açıkladı. Nieto, bu planın sadece Meksika yasalarına uyanlar ve Meksika'da mülteci statüsü verilenlere kalıcı bir çözüm yolunda ilk adım olduğunu belirtti.

Meksika hükümet yetkilileri, mülteci statüsüne hak kazanmayan göçmenlerin sınır dışı edilebileceğini ve göç konvoyundan bin 700'den fazla insanın iltica başvurusunda bulunduğunu açıklarken, mülteci statüsüne hak kazanmayan göçmenlerin ise sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'nun tarihte ilk kez bu denli toplu halde mülteci kabul etmesi Meksika'da tartışmalara neden olduğu belirtildi. Nieto, göç dalgasının Meksika'dan ABD'ye geçmeden önce ülkeye sığınma talebinde bulunanları kabul etmesi ve Meksika'da tutma çabaları şaşırttı. Meksika'dan yaklaşık 45 milyon kişinin şiddet ve yoksulluktan ABD'ye sığındığı ve halen on binlerce Meksikalının çocuklarıyla birlikte ABD sınırlarında bekletildikleri belirtiliyor. Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçan bazı göçmenlerin çocuklarıyla birlikte yoğun sıcaklar altında dağ ve nehirlerden botlarla kendi çabalarıyla Meksika sınırından ABD'ye ulaşmaya çalıştıkları belirtilerken, çok sayıda göçmenin ise sınır boyunda açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettikleri ve bir çoğunun da zor şartlarda ayakta kalabildikleri belirtildi.

Öte yandan, Orta Amerika'dan kaçarak ABD'ye sığınmaya çalışan Honduras, Guatemala, Salvador ve Meksikalılar ABD'deki kaçak göçmenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

ABD YOLUNDAKİ GÖÇMENLER MEKSİKA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenler, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, sığınma başvurusu yapmaları durumunda kendilerine geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifini reddetti.

"Göçmen karavanı" koordinatörlerinin, Nieto'nun planını yüksek sesle okumasının ardından göçmenler teklife karşı çıktı.

"Pueblo sin Fronteras" isimli gruptan aktivist Irineo Mujica, geçici koruma statüsü için başvuranların yüzde 80'inin reddedileceğini ve sınır dışı edileceğini savundu.

Yetkilileri, göçmenleri korkutmaya çalışmakla suçlayan Mujica, karavanın yoluna devam edeceğini söyledi.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

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