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        Trump'tan yaz saati uygulamasını sona erdirme çağrısı

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasını sona erdirmek üzere adım atması için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 04:18 Güncelleme: 14.12.2024 - 04:20
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        Trump'tan yaz saati açıklaması
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaz saati uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, "Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir." ifadesini kullandı.

        ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, uzun zamandır yaz saati uygulamasının kaldırılması için Kongre'ye çağrıda bulunuyordu.

        ABD'de uygulanan yaz saati uygulaması bu yıl 10 Mart günü başladı ve 3 Kasım 2024 günü saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi.

        ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanmaya başladı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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