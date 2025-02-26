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        Haberler Dünya Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek | Dış Haberler

        Donald Trump: Ukrayna için barış gücü askerleri gerekecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın güvenliği ve maden anlaşması konularına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna'da barış gücü askerlerlerine ihtiyaç duyulacağını ifade ederken, Zelenskiy'nin ABD'ye ziyarette bulunmak istediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 00:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:49
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        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD basını maden anlaşmasının yakında imzalanacağını duyururken, Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu açıklamalar geldi.

        Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin maden anlaşmasını imzalamak istediğini ifade ederken, Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye ziyaret edebileceğine dair duyumlar aldığını belirtti.

        RUSYA İLE ANLAŞMA AÇIKLAMASI

        Trump, Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın sahip olduğu nadir madenler için anlaşma yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kıymetli madenler konusunda ABD ile iş birliği yapabileceklerini duyurmuştu.

        "BARIŞ GÜCÜ GEREKECEK"

        Diğer yandan, Ukrayna'nın güvenliği için barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Trump da ilgili tartışmadaki pozisyonunu yineleyerek "Ukrayna'da barış gücü askerlerine ihtiyaç olacak." dedi. Trump ayrıca, barış gücü konusunda bütün tarafların kabul edebileceği şekilde bir anlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

        ORTA DOĞU DEĞERLENDİRMESİ

        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğine dair görüşmeler sürerken Trump "Daha önce de söylediğim gibi, Hamas'la anlaşma konusu Netanyahu'ya ve İsrail'e kalmış bir mesele." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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