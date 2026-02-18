Canlı
        Haberler Dünya Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü | Dış Haberler

        Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 15:26
        Trump ve Starmer telefonda görüştü
        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi.

        İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele aldı.

        Görüşmede, Gazze'ye de değinen Başbakan Starmer, bölgedeki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemini değerlendirdi.

        Starmer, ABD öncülüğündeki barış planının hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalara desteğini vurguladı.

        İRAN'IN ASLA NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

        Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

        Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

        Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.

        Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo: Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz.

        Görev süresi bu ay sonunda sona erecek olan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Orta Asya ve Doğu Avrupa Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Eurofighter'dan serbest ticaret anlaşmasına, ekonomiden sivil toplum bağlarına ve en çok neyi özleyeceğine kadar birçok merak edilen konuya dair Habertürk'e k...
