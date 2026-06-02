Trump, William Pulte'yi Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak atadı

ABD Başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili olarak Pulte'yi atadığını duyurdu.

Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Pulte’yi söz konusu göreve vekaleten atadığını açıklayan Trump, "William, Amerika’nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir." ifadesini kullandı.

Trump, Pulte'nin yeni görevinin yanı sıra mevcut görevlerini de sürdüreceğini bildirdi.

Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu sebebiyle 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.