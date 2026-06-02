        Haberler Dünya Trump, William Pulte'yi Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak atadı | Dış Haberler

        Trump, William Pulte'yi Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak atadı

        ABD Başkanı Donald Trump, Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte'yi, Tulsi Gabbard'ın istifasıyla boşalan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevine vekaleten atadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 16:47 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili olarak Pulte'yi atadığını duyurdu.

        Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Pulte’yi söz konusu göreve vekaleten atadığını açıklayan Trump, "William, Amerika’nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir." ifadesini kullandı.

        Trump, Pulte'nin yeni görevinin yanı sıra mevcut görevlerini de sürdüreceğini bildirdi.

        Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu sebebiyle 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

