Trump yönetiminden CNN'e dava: "Onların peşine düşeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis ile Florida'daki düzensiz göçmenler için yapılan tutukevini ziyaret eden Noem, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Noem, kullanıcıların, düzensiz göçmenleri hedef alan ICE görevlilerini yakın çevrelerinde gördükleri zaman bildirmelerine olanak tanıyan "ICEBlock" adlı cep telefonu uygulamasına ilişkin CNN tarafından yapılan bir haberi hedef aldı.

CNN'e dava açılıp açılamayacağı konusunda Adalet Bakanlığıyla görüştüğünü bildiren Noem, "Onların gerçekten peşine düşeceğiz ve dava açacağız. Yaptıkları yasa dışı." ifadesini kullandı.

Noem, uygulamayla insanların "kolluk kuvvetlerinin operasyonlarını engellemeye" teşvik edildiğini söyledi.

CNN'den suçlamalara yönelik yapılan açıklamada ise haberin "ICEBlock" kullanımına teşvik etmediği, uygulamanın varlığını haberleştirmenin yasa dışı olmadığı savunuldu.