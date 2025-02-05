ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistinlilerin Gazze’den zorla göç ettirilerek çeşitli ülkelere veya “büyük bir bölgeye” yerleştirilmesini öngören planını açıklaması, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Plan, İsrail’de büyük memnuniyetle karşılanırken, Türkiye başta olmak üzere, Arap ve uluslararası düzeyde sert tepkilere yol açtı.

Arap ülkelerinden tepkiler

İlk resmi tepkilerden biri Suudi Arabistan’dan geldi. Trump’ın Suudi Arabistan’ı normalleşme anlaşmalarına dahil etmeyi planladığı bir dönemde, Suudi Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, Filistin devletinin kurulmasına yönelik tutumlarının “sarsılmaz ve değişmez” olduğunu vurguladı. Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın bu konudaki tutumunun açık ve net olduğu ifade edildi.

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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin meselesine dair tutumunun değişmediğini belirtti. Medbuli, haftalık hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Mısır’ın Gazze’nin yeniden inşasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Aty ise, Trump’ın Gazze üzerindeki “ABD kontrolü” önerisine doğrudan yanıt vererek, Filistin Yönetimi’nin Gazze’de kontrolü ele almasının önemini vurguladı. Mısır’ın Filistin hükümetini desteklediğini belirten Abdel Aty, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki yetkilerini güçlendirmesi gerektiğini ve bunun işgal altındaki toprakların bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Abdel Aty ayrıca, Mısır’ın Gazze’de insani yardımların hızlandırılması, enkaz kaldırma çalışmaları ve Filistinlilerin topraklarından ayrılmaksızın burada kalmalarını sağlayacak projelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Filistin halkının meşru haklarının korunması gerektiğini belirterek, çözümün iki devletli yapı üzerinden şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

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Mısır’daki tepkiler ve insan hakları örgütlerinin görüşleri

Mısır Gazeteciler Sendikası, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasına yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Sendika, Trump’ın ifadelerinin “bölgeyi emperyalizmin karanlık dönemlerine geri götürdüğünü” belirtti.

Sendika tarafından yayımlanan bildiride, Trump’ın açıklamalarının yalnızca Filistin meselesini tasfiye etme girişimi olmadığı, aynı zamanda ABD’nin yeni yönetiminin sömürgeci eğilimlerini yansıttığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trump’ın önerisi, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden yeni bir sömürgeci senaryonun parçasıdır.

Bu tür söylemler, Filistin halkının haklarına açık bir saldırıdır ve küresel istikrarsızlığı artıracaktır.

ABD’nin, İsrail’in savaş suçlarını meşrulaştırmak için bölgeyi yeniden şekillendirme planlarına ortak olduğu görülmektedir. Sendika ayrıca, Trump’ın bu tür açıklamalarının geçmişteki emperyalist söylemlerle benzerlik taşıdığını ve yalnızca Filistinlileri değil, bölgedeki tüm Arap devletlerini tehdit ettiğini ifade etti. REKLAM Açıklamada, Trump’ın Filistinlileri zorla göç ettirme fikrinin, ABD’nin daha önce Grönland’ı satın alma girişimi, Panama Kanalı üzerindeki tehditleri ve Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti olarak görme söylemiyle paralellik gösterdiği de belirtildi. Gazeteciler Sendikası, bu açıklamaların yalnızca kınama mesajlarıyla geçiştirilemeyeceğini ve bölgesel düzeyde ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. ABD’deki tepkiler ABD’de Demokrat Parti’den Kongre Üyesi olan Filistin kökenli Rashida Tlaib, Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Tlaib, “Filistinliler hiçbir yere gitmiyor!” diyerek, Trump’ın önerisini “ırkçı ve faşist bir söylem” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Demokrat Parti’nin bu tür politikaları açıkça reddetmesi ve iki devletli çözümü desteklemesi gerektiğini vurguladı. Tlaib’in yanı sıra Demokrat Senatör Chris Van Hollen da Trump’ın önerisini “başka bir ad altında etnik temizlik” olarak değerlendirdi. Van Hollen, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Kongre’nin bu tehlikeli ve pervasız planı reddetmesi gerektiğini söyledi. REKLAM Demokrat Senatör Chris Murphy ise sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) Trump’ın açıklamalarını “delilik” olarak nitelendirerek, “ABD’nin Gazze’yi işgal etmesi, binlerce Amerikan askerinin ölümüne ve Orta Doğu’da onlarca yıl sürecek bir savaşa neden olur. Bu bir felaket senaryosu!” ifadelerini kullandı. Diğer Demokrat Partili Kongre Üyesi Jake Auchincloss, Trump’ın planını “sorumsuz ve saçma” olarak nitelendirdi ve bu tür açıklamaların İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürecini riske atabileceğini belirtti. Auchincloss, Trump ve damadı Jared Kushner’in Gazze’yi bir “tatil merkezi” haline getirmek istediğini öne sürerek, “Bunlar tamamen çıkar amaçlı düşünceler” dedi. ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkanı John Alterman ise, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin büyük çoğunluğunun, İsrail’in 1948’deki işgalinden kaçan ailelerin torunları olduğunu hatırlatarak, “Onların topraklarını terk etmeye niyetleri yok, Gazze’yi bir çöplüğe çevirseniz bile!” dedi.

REKLAM Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Trump’ın Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi fikrini “tamamen kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Konsey, eğer Filistinliler Gazze’den zorla çıkarılırsa, bunun uluslararası hukuk açısından “insanlığa karşı bir suç” teşkil edeceğini ve küresel bir kriz yaratacağını belirtti. İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’nın tepkileri İngiltere’nin tepkisi İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Gazze halkının evlerine geri dönmesine izin verilmelidir ve biz de onları desteklemeliyiz. İki devletli çözüm için ilerleme kaydetmeliyiz.” dedi. Starmer, “Ateşkesin sürdürülebilir olması gerekiyor ve bu, barış sürecini ileriye taşıyacak aşamalarla sağlanmalı.” ifadelerini kullandı. REKLAM İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Kiev’de düzenlenen bir basın toplantısında Trump’ın açıklamalarına dair dikkatli bir yanıt verdi. “Donald Trump’ın söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak Filistin halkının Gazze’den zorla çıkarılması, uluslararası hukuka aykırıdır. Biz her zaman iki devletli çözümü destekledik.” dedi. Lammy ayrıca, İngiltere’nin Filistin halkının Gazze’de kalmasını ve burada kalkınmasını destekleyeceğini vurgulayarak, Körfez ülkeleriyle iş birliği içinde bölgenin yeniden inşa edilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti. Fransa’nın tepkisi Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Trump’ın Gazze’yi ABD’nin kontrolüne alma planına karşı çıkarak, “Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgede istikrarsızlığı artıracaktır.” dedi. Fransa, Gazze’nin geleceğinin “üçüncü bir ülkenin kontrolünde değil, bağımsız bir Filistin devleti çerçevesinde olması gerektiğini” savundu. Çin’in tepkisi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Trump’ın açıklamalarına yönelik sert bir tepki vererek, “Filistin halkının kendi topraklarında yönetim hakkı temel bir prensiptir ve Gazze’de Filistin yönetimi egemen olmalıdır. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşıyız.” dedi. REKLAM Çin ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasını öngören bir planın bölgeyi daha büyük bir savaşa sürükleyebileceği konusunda uyardı. Rusya’nın tepkisi Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın Orta Doğu’daki çözümün “iki devletli model” çerçevesinde olması gerektiğini belirtti. “Orta Doğu’daki krizin çözümüne yönelik tek yol, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Çoğu ülke de bu çözümü desteklemektedir.” dedi.

Peskov, Trump’ın Gazze’de Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi önerisinin “Arap başkentleri tarafından kesin bir şekilde reddedildiğini” vurguladı. Brezilya Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Trump’ın Gazze’yi ABD’nin kontrolüne alma planını “anlaşılması zor” olarak nitelendirdi. REKLAM Lula da Silva, “Gazze halkının kaderini belirlemesi gerekenler Filistinlilerdir. Onlar evlerini, hastanelerini ve okullarını yeniden inşa etmeli ve onurlu bir şekilde yaşamalıdır. Bu öneri mantıklı değil.” dedi. Avustralya Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin “geçen yıl olduğu gibi iki devletli çözümü desteklediğini” belirtti. İskoçya İskoçya Başbakanı John Swinney, Trump’ın planını “tehlikeli ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “Gazze’de aylar süren toplu cezalandırma sonucunda 40 binden fazla insan öldü. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi düşüncesi bile tehlikelidir. Çözüm, yalnızca iki devletli modeldir.” ifadelerini kullandı. Uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkileri Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Af Örgütü ABD Direktörü Paul O’Brien, Trump’ın önerisini “Filistin halkının yok edilmesine yönelik bir plan” olarak değerlendirdi. “Gazze Filistin halkının evidir ve kimse onları buradan çıkaramaz.” dedi. REKLAM Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Human Rights Watch (HRW), Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi fikrini “ahlaki olarak korkunç bir suç” olarak nitelendirerek, ABD’nin İsrail’e silah desteği sağladığı sürece savaş suçlarına ortak olacağını belirtti. HRW, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım unsurlarının bulunduğunu iddia etti. İsrail’deki tepkiler ve Trump’ın planına verilen destek ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılması ve bölgenin ABD’nin kontrolüne alınması yönündeki açıklamaları, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. İsrail hükümeti ve sağcı politikacılar bu öneriyi büyük ölçüde memnuniyetle karşıladı. REKLAM İsrail hükümetinden destek İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump’ın önerisini açıkça destekleyerek şunları söyledi: “Gazze için tek çözüm, Gazze halkının göçünü teşvik etmektir. Bunu defalarca söyledim ama bana güldüler. Trump da bu çözümün tek yol olduğunu görüyor. İşte ‘ertesi gün’ stratejimiz budur!” Ben-Gvir, hükümetin Gazze halkının göç etmesini sağlamak için daha aktif adımlar atması gerektiğini de belirtti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’a teşekkür ederek, “Teşekkürler Başkan Trump! Gazze’de kalıcı bir çözüm için en iyi yol bu.” dedi.