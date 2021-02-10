Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün akşam seansında oynanan maçta 2019 yılının yarı finalisti Tsitsipas, klasmanın 66 numarası Fransız Gilles Simon ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 32 dakika süren mücadelede rakibine sadece 4 oyun veren Yunan Tsitsipas, korttan 6-1, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

9 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini, Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 7-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkeklerde 12 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut, Moldovalı Radu Albot'ya 7-6, 0-6, 4-6 ve 6-7'lik setlerle 3-1, 13 numaralı seri başı Belçikalı David Goffin de ev sahibi ülkeden Alexei Popyrin'e 6-3, 4-6, 7-6, 6-7 ve 3-6'lık setlerle 3-2 yenilerek ilk turda elendi.

BARTY OYUN VERMEDİ

Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty, Karadağlı Danka Kovinic'i 6-0'lık setlerle geçerek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

6 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova da İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

DJOKOVIC VE HALEP KORTA ÇIKACAK

Erkeklerde 1 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic, ABD'li Frances Tiafoe ile, 3 numaralı seri başı Avusturyalı Dominic Thiem de Alman Dominik Koepfer ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seri başı Rumen Simona Halep, Avustralyalı Ajla Tomljanovic, 3 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka da Fransız Caroline Garcia ile ikinci tur mücadelesi verecek.