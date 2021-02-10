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Tsitsipas ve Barty, Avustralya Açık'ta rahat tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ikinci tura yükseldi

Tsitsipas ve Barty, Avustralya Açık'ta rahat tur atladı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün akşam seansında oynanan maçta 2019 yılının yarı finalisti Tsitsipas, klasmanın 66 numarası Fransız Gilles Simon ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 32 dakika süren mücadelede rakibine sadece 4 oyun veren Yunan Tsitsipas, korttan 6-1, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

9 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini, Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 7-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkeklerde 12 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut, Moldovalı Radu Albot'ya 7-6, 0-6, 4-6 ve 6-7'lik setlerle 3-1, 13 numaralı seri başı Belçikalı David Goffin de ev sahibi ülkeden Alexei Popyrin'e 6-3, 4-6, 7-6, 6-7 ve 3-6'lık setlerle 3-2 yenilerek ilk turda elendi.

BARTY OYUN VERMEDİ

Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty, Karadağlı Danka Kovinic'i 6-0'lık setlerle geçerek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

6 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova da İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

DJOKOVIC VE HALEP KORTA ÇIKACAK

Erkeklerde 1 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic, ABD'li Frances Tiafoe ile, 3 numaralı seri başı Avusturyalı Dominic Thiem de Alman Dominik Koepfer ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seri başı Rumen Simona Halep, Avustralyalı Ajla Tomljanovic, 3 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka da Fransız Caroline Garcia ile ikinci tur mücadelesi verecek.

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