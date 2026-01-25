Habertürk
Habertürk
        TSK'nın zorlu eğitim süreci ilk kez Habertürk'te

        TSK'nın zorlu eğitim süreci ilk kez Habertürk'te

        Türk Hava Kuvvetleri; yurt içinde ve sınır ötesinde pek çok farklı görev üstleniyor. Bu görevlerden biri de havadan arama kurtarma desteği. Peki bu ekip nasıl eğitiliyor? Sahaya çıkmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 25.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:19
        TSK'nın zorlu eğitim süreci Habertürk'te
        Konya’da konuşlu 3. Ana Jet Üssü’nde bulunan Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'ndan Personel Kurtarma ve İHK Grup Komutanı Pilot Albay Hakan Girgin, kurtarma ekibinin zorlu eğitimlerinin nasıl olduğunu ve bu sürecin nasıl işlediğini Habertürk’e anlattı.

        “ÇOK GENİŞ YELPAZEDE SORUMLULUK ÜSTLENİYORLAR”

        Girgin, “Personel Kurtarma ve İHK Grup komutanlığı; barış gerginlik ve savaş durumunda bünyesinde konuşlu 4 farklı filo komutanlığı ile sınır içerisinde arama kurtarma faaliyetleri ile sınır ötesinde muharebe arama kurtarma faaliyetlerinden olası bir doğal afette arama kurtarma görevlerine kadar çok geniş yelpazede sorumluluk üstlenmektedir.” diye konuştu.

        “SAVAŞ UÇAKLARIYLA UÇUŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR”

        Eğitimin 1 yıl sürdüğünü ifade den Girgin, eğitime ilişkin “Arama kurtarma ihtisaslı personeli yani ‘AKİP’ ekibinin eğitimi tam 1 yıl sürüyor. Ancak eğitim süreci bununla sınırlı kalmıyor. Askerler, bu süreyi tamamlandıktan sonra çeşitli senaryolar üzerinden sık sık tatbikat yapmaya devam ediyor. Arama kurtarma operasyonlarının başarıyla tamamlanması için bölgede havadan yakın hava desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda savaş uçaklarıyla uçuş eğitimleri yapılıyor. F-16 Uçakları ile bu eğitim kapsamında zorlu yakın hava desteği eğitimi gerçekleştiriliyor. ” şeklinde konuştu.

        “DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERMEKTEYİZ”

        Girgin, “Sınırlarımız içerisinde Yüksekova’dan Dalaman’a, sınır ötesinde Irak’tan Somali’ye kadar 10 farklı lokasyonda arama kurtarma hizmeti ile terörle mücadele harekatı icra ederek dosta güven düşmana korku vermekteyiz. "Başka hayatlar uğruna kendi hayatlarından vazgeçenler" birliğidir diyebiliriz. Ayrıca Personel kurtarma ekibinin sahada en sık kullandıkları tekniklerden bir tanesi de "Fast rope" tekniği, gördüğünüz kulede yapılıyor” dedi.

        NATO VE MÜTTEFİK ÜLKERLERE DE EĞİTİM VERİLİYOR

        Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı Konya'da her yıl "Uluslararası Anadolu Tatbikatı" yapıyor. Ayrıca bu grup komutanlığı tarafından NATO başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelere de arama kurtarma eğitimi veriliyor.

