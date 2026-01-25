TSK'nın zorlu eğitim süreci ilk kez Habertürk'te

Konya’da konuşlu 3. Ana Jet Üssü’nde bulunan Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'ndan Personel Kurtarma ve İHK Grup Komutanı Pilot Albay Hakan Girgin, kurtarma ekibinin zorlu eğitimlerinin nasıl olduğunu ve bu sürecin nasıl işlediğini Habertürk’e anlattı.

“ÇOK GENİŞ YELPAZEDE SORUMLULUK ÜSTLENİYORLAR”

Girgin, “Personel Kurtarma ve İHK Grup komutanlığı; barış gerginlik ve savaş durumunda bünyesinde konuşlu 4 farklı filo komutanlığı ile sınır içerisinde arama kurtarma faaliyetleri ile sınır ötesinde muharebe arama kurtarma faaliyetlerinden olası bir doğal afette arama kurtarma görevlerine kadar çok geniş yelpazede sorumluluk üstlenmektedir.” diye konuştu.

“SAVAŞ UÇAKLARIYLA UÇUŞ EĞİTİMLERİ YAPILIYOR”

Eğitimin 1 yıl sürdüğünü ifade den Girgin, eğitime ilişkin “Arama kurtarma ihtisaslı personeli yani ‘AKİP’ ekibinin eğitimi tam 1 yıl sürüyor. Ancak eğitim süreci bununla sınırlı kalmıyor. Askerler, bu süreyi tamamlandıktan sonra çeşitli senaryolar üzerinden sık sık tatbikat yapmaya devam ediyor. Arama kurtarma operasyonlarının başarıyla tamamlanması için bölgede havadan yakın hava desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda savaş uçaklarıyla uçuş eğitimleri yapılıyor. F-16 Uçakları ile bu eğitim kapsamında zorlu yakın hava desteği eğitimi gerçekleştiriliyor. ” şeklinde konuştu.