TSKB ve KfW'den 250 Milyon euro'luk anlaşma

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), KfW Kalkınma Bankası ile 250 milyon Euro’luk İklim Finansmanı ve Ekonomik İş Birliği Kredisini imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan kaynakla Türkiye genelinde iklim finansmanı teması altında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, iklim değişikliğine uyum, iklim endüstrileri, döngüsel ekonomi, çevresel ürünler ve diğer iklimle ilişkili yatırımlar finanse edilecek.

Buna ek olarak, Türkiye’nin Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ile iş birliğini güçlendirecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, "Ülkemize kazandırdığımız 250 milyon Euro tutarındaki bu kaynakla; yenilenebilir enerjiden döngüsel ekonomiye, enerji depolamadan çevresel ürünlere geniş bir alanda iklim dostu yatırımların finansmanını sağlayacağız. Bu kaynakla Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirirken ülkemizin yeşil dönüşümüne sunduğumuz katkıyı büyüteceğiz. Böylece Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız" dedi.