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Tsunami nedir, nasıl oluşur? Kritik uyarı: Mersin'de ve Hatay'da tsunami olur mu?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin en çok hissedildiği illerden biri de Hatay olmuştu. Saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğündeki depreminde ardından 20.07'de bu kez de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ederken AFAD'dan tsunami uyarısı geldi. Yaşanan olaylar ışığında tsunami nedir, nasıl oluşur? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • Tsunami nedir, nasıl oluşur? KRİTİK UYARI: Mersin'de ve Hatay'da tsunami olur mu?

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen depremler 11 ilimizde yıkıma sebep olmuştu. Depremin etkileri devam ederken Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Yaşanan depremlerin ardından Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tsunami uyarısı verdi. Peki tsunami nedir, neden oluşur? İşte detaylar...
  • Tsunami nedir, nasıl oluşur? KRİTİK UYARI: Mersin'de ve Hatay'da tsunami olur mu?

    TSUNAMİ UYARISI YAPILDI!

    AFAD da açıklamasında "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

    Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" denildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21.45 sularında yaptığı açıklamada tsunami uyarısının bu büyüklükteki depremin ardından önlem amaçlı bir prosedür olduğunu belirterek uyarının 1.5 saat kadar sonra kaldırıldığını söyledi.
  • Tsunami nedir, nasıl oluşur? KRİTİK UYARI: Mersin'de ve Hatay'da tsunami olur mu?

    TSUNAMİ NEDİR?

    Japonca'da "Liman Dalgası" anlamına gelen "Tsunami" sözcüğü okyanus ya da denizlerin dibinde oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun salınımlı dev deniz dalgasına tsunami denir. 1896 yılında Japonya'da 21000 kişinin ölümüne yol açan Büyük Melji Tsunamisi sonrası dünyaya yaptıkları yardım çağrısı içinde yer alan Tsunami sözcüğü, bu tarihten itibaren dünya dilleri literatürüne girmiştir.

    Tsunami, Pasifik Okyanusunda çok sık diğer okyanus ve denizlerde seyrek görülür. Okyanus kabuğunun kırılması sonucu oluşan tsunami, okyanus açıklarında bir insan boyu kadar yüksekliğe ve dalga boyu yüzlerce kilometredir. Tsunami diğer gel-git ya da dalgalarından farkı, su zerreciklerinin sürüklenmesi sonucu hareket kazanmasıdır. 
  • Tsunami nedir, nasıl oluşur? KRİTİK UYARI: Mersin'de ve Hatay'da tsunami olur mu?

    TSUNAMİ NASIL OLUR?

    Tsunamı, denizin tabanında gerçekleşen bir deprem ya da volkan patlaması sonucunda meydana gelir. Bu olaylarda biri okyanusun dibindeki suyu yüzeye doğru iterek iki yönde ilerler. Kimi zaman kıyılara ulaşınca kilometrelerce yol alır. Bu dalgalar açık denizde saatte 800 kilometre hızla ilerler fakat o sırada boyları çok uzun değildir. Suyun çok derin olmadığı bir yere ulaşınca dalgaların hızı kesilir. Hızı bir anda azalan dalga iyice yükselir. Dalganın boyu kimi zaman 30 metreye kadar ulaşır. Tropikal kasırga gibi bazı meteorolojik şartlar, büyük alçak basınç alanları oluşturarak fırtınalarda denizin fazla yükselmesi durumunda tsunamilere neden olabilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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