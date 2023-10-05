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        Haberler Gündem TTK işçi alımı başvuruları başlıyor! 2023 TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları neler?

        TTK işçi alımı başvuruları başlıyor! 2023 TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi

        TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. İşçi alımıyla ilgili müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Peki, TTK işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? TTK işçi alımı başvuru şartları ne? İşte merak edilen soruların detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:46
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        TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? İşçi alımı müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Müjde sonrası gözler TTK işçi alımıyla ilgili detaylara çevrildi. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi...

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        TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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        Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

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        Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Başvuru şartları ise henüz netleşmedi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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