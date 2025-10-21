Habertürk
        Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı yanıtı: Utanıyorum

        Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı yanıtı: Utanıyorum

        Adı Hakan Sabancı ile anılan Tuba Büyüküstün, gazetecilerin Sabancı'nın kendisinin fotoğrafını beğenip sonra da geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:01
        "Utanıyorum"
        Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra Tuba Büyüküstün ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

        Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmiş kısa bir süre sonra da geri almıştı. Sabancı, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

        Tuba Büyüküstün, katıldığı bir galada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyüküstün, gazetecilerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

        "UTANIYORUM"

        Basın mensuplarının, Hakan Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesini hatırlatması üzerine Tuba Büyüküstün, "Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi.

