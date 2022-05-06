"O AŞIK OLDUĞUM ADAM ARTIK YOK"

Büyüküstün, Instagram hesabından "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok." mesajını paylaştı.

Tuba Büyüküstün bu dizeleri kime yazdığı ise merak konusu oldu.