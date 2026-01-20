Habertürk
        Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak 14 yaşında

        Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 14'üncü yaşına girdi. Büyüküstün, kızlarının son halini "İyi ki doğdunuz kızlarım" notuyla yayımladı

        Giriş: 20.01.2026 - 09:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:42
        "İyi ki doğdunuz kızlarım"
        6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikiz çocukları Maya ve Toprak 14'üncü yaşına girdi.

        Kızlarının eğitimi için uzun bir süredir Paris'ta bulunan Tuba Büyüküstün, ikiz çocuklarının doğum gününde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

        Ünlü oyuncu, kızları Torak ve Maya ile birlikte olduğu fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü.

