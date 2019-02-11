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"BAZILARI DİYORKİ SENİNLE OLMAMALIYIM..."

Umut Evirgen, Instagram hesabından sevgilisi Tuba Büyüküstün'le fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin. Ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim."