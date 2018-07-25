Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen arasında gerginlik!

Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte annesinin Bodrum-Türkbükü’ndeki evinde tatil yapıyor. Sevgilisi Umut Evirgen ise Bodrum’da bir otelde kalarak Tuba Büyüküstün'e eşlik ediyor. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, kapıda ayaküstü konuştu. Çiftin konuşmaları gergin geçti. Umut Evirgen'in tartışmanın ardından gaza basıp gittiği öğrenildi