        Haberler Spor Diğer Güreş Tuba Demir, Avrupa üçüncüsü oldu

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, bronz madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Milli sporcu Tuba Demir, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde Tuba Demir, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Kuzey Makedonya'dan Veronika Konsevich ile karşılaştı.

        Minderden 5-2 galip ayrılan Tuba, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

        Milli güreşçi, geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde etmişti.

        "BU BAŞARININ ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR"

        Tuba Demir, üçüncülük maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Aslında final oynayabilirdim ama birkaç hata yüzünden olmadı. Buna da şükürler olsun. Büyükler kategorisindeki ilk madalyamı, milli takım ve kulüp antrenörlerime armağan ediyorum. Başarının arkasında büyük bir emek var. Federasyon başkanımız Taha Akgül ve aileme de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

